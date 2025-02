Statt Villacher Fasching: Verein schlägt „Gelben Samstag“ vor

Am 15. Februar wurde die Stadt Villach Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Ein 23-jähriger Syrer stach wahllos auf Passanten ein. Dabei wurde ein 14-Jähriger getötet und mehrere Personen verletzt. Daraufhin wurde beschlossen, den Faschingsumzug und alle weiteren Faschingssitzungen abzusagen. Der Motorrad-Verein Kradreiter schlägt nun eine „sanfte“ Alternative zum Fasching vor. Die Aktion soll am Samstag, dem 1. März 2025, in Villach, Kärnten, ganz Österreich und darüber hinaus stattfinden.

Der „gelbe Samstag“ – ein (gelbes) Zeichen der Solidarität

Die Kradreiter, eine Gemeinschaft sozial engagierter Motorradfahrer:innen, zeigen sich zutiefst betroffen vom Terroranschlag in Villach und verurteilen entgegen mancher Klischees jede Form von Gewalt und Extremismus. Sie unterstützen die Entscheidung, den Villacher Faschingsumzug abzusagen, und sehen darin ein wichtiges Zeichen des Gedenkens und der Solidarität. Gleichzeitig schlagen sie nun vor, mit dem „Gelben Samstag“ ein starkes, sichtbares Zeichen gegen Terror und extremistische Gewalt setzen und rufen zu einem österreichweiten Aktionstag auf.

Gelbes Kleidungsstück

Der „Gelbe Samstag“ soll als Symbol für Zusammenhalt, Stärke und Frieden stehen.“ Alle Menschen in Villach, Kärnten und ganz Österreich sind eingeladen, an diesem Tag ein gelbes Kleidungsstück zu tragen, sich ein gelbes Band an Fahrzeugen anzubringen oder ein „Yellow Ribbon“ auf die Wange zu malen. Ganz egal ob man nur durch die Stadt schlendert, einen Kaffee trinken geht oder Zuschauer bei einem anderen Faschingsumzug in Österreich ist“, erklärt der Verein in einem Statement. Damit soll gezeigt werden, dass Terrorismus uns nicht spalten kann und dass die Gesellschaft geschlossen für ein friedliches Miteinander einsteht. „Wir lassen uns nicht einschüchtern!“ sei die Botschaft.

Warum Gelb? Gelb ist die Farbe der Sonne – Sie überstrahlt das Dunkel des Terrors und symbolisiert Hoffnung, Mut und Licht.

Gelber Schal – war ab Mitte der 50er Jahre ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung unter Motorradfahrer:Innen

Yellow Ribbon – steht weltweit für Verbundenheit mit den Betroffenen von Terrorattentaten.