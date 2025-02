Top 10: Steirischer Campingplatz zählt zu den beliebtesten in Österreich

Camping Murinsel ist einer der beliebtesten Campingplätze in Österreich und sogar in Europa.

Camping in Österreich ist beliebter denn je. Im Jahr 2024 verzeichnete die Campingbranche mit 8,5 Millionen Übernachtungen (+ 2,09 % zum Vorjahr) einen neuen Höchststand und damit gleichzeitig das vierte Rekordjahr in Folge. Das hat eine Auswertung des Reise- und Buchungsportals camping.info, das mit jährlich rund 135 Millionen Seitenaufrufen und über 23.000 Campingplätzen zu den führenden Campingportalen in Europa zählt, auf Basis der Zahlen von Statistik Austria ermittelt.

camping.info Award 2025: Die 10 besten Campingplätze in Österreich

Der camping.info Award wurde 2025 bereits zum vierzehnten Mal verliehen. Durch die bewährte Award-Formel, die die Zufriedenheit der Gäste sowie die Anzahl und die Aktualität der Bewertungen berücksichtigt, kommen nicht nur große, sondern auch kleine Plätze in das Ranking.

camping.info Award 2025: Die 10 besten Campingplätze in Österreich 1. Camping Sonnenland Lutzmannsburg – Lutzmannsburg, Burgenland (Europa Nr. 3)

2. Grubhof – St. Martin bei Lofer, Salzburger Saalachtal, Salzburg (Europa Nr. 4)

3. Camp MondSeeLand – Mondsee/Tiefgraben, Oberösterreich (Europa Nr. 5)

4. natürlich Hell. Camping & Aparthotel – Fügen, Tirol (Europa Nr. 7)

5. Camping Brunner am See – Döbriach, Kärnten (Europa Nr. 8)

6. Camping Murinsel – Großlobming, Steiermark (Europa Nr. 9)

7. Schwimmbad-Camping Mössler – Döbriach am Millstätter See, Kärnten (Europa Nr. 17)

8. Sportcamp Woferlgut – Bruck/Großglockner, Salzburg (Europa Nr. 25)

9. Erlebnis Resort Aufenfeld – Aschau im Zillertal, Tirol (Europa Nr. 26)

10. Seecamping Berghof – Villach / Landskron, Kärnten (Europa Nr. 31)

Kärnten ist beliebtestes Camping-Bundesland

Nach wie vor ist Kärnten mit über 2,5 Millionen Nächtigungen das beliebteste Camping-Bundesland Österreichs. Mit 2,4 Millionen Nächtigungen belegte Tirol den zweiten Platz, gefolgt von Salzburg mit über 940.000 Übernachtungen auf Rang drei. Die stärksten Zuwächse gab es in der Steiermark mit einem Plus von 5,99 %. Auch in Niederösterreich (+ 5,86 %) und Tirol (+ 5,08 %) wurden 2024 deutlich mehr Camping-Übernachtungen als im Vorjahr verzeichnet.

Campingübernachtungen 2024 mit Veränderung zum Vorjahr Österreich: 8.503.975 Nächtigungen (+ 2,09 %) Kärnten: 2.531.537 Nächtigungen (- 0,06 %)

Tirol: 2.417.658 Nächtigungen (+ 5,08 %)

Salzburg: 944.397 Nächtigungen (- 0,72 %)

Steiermark: 759.520 Nächtigungen (+ 5,99 %)

Oberösterreich: 512.134 Nächtigungen (+ 3,03 %)

Burgenland: 501.385 Nächtigungen (+ 4,78 %)

Vorarlberg: 431.934 Nächtigungen (- 5,12 %)

Niederösterreich: 310.071 Nächtigungen (+ 5,86 %)

Wien: 95.339 Nächtigungen (- 8,52 %)

