Dancing Stars 2025: Promis starten Tanzproben für die neue Staffel

Ab Freitag, dem 14. März 2025, geht die beliebte Tanzshow „Dancing Stars“ in die 16. Runde. In den ORF-Tanzstudios wird fleißig trainiert, um das Publikum in den Live-Shows zu begeistern. Bevor es ernst wird, müssen die Promis mindestens 50 Trainingsstunden absolvieren. Doch für die Stars bedeutet das nicht nur viel Schweiß, sondern auch jede Menge Spaß.

Tanzstart mit Kopfzerbrechen

Eva Glawischnig und ihr Tanzpartner Dimitar Stefanin geben bereits einen Einblick in die ersten Proben: „Totale Verwirrung, ein richtiger Kopfsalat. Es ist ziemlich kompliziert, und die Choreo ist noch nicht wirklich angekommen. Ich versuche, im Kopf unterschiedliche Stationen abzuspeichern und es mir dann durch Aufschreiben leichter zu machen. Aber es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß“, so Eva, die ihre Schritte strukturiert und mit Aufzeichnungen arbeitet, um die Choreografie zu meistern.

Schwierige Schritte und viel Motivation

Aaron Karl, der sich mit Kateryna Mizera auf das Parkett wagt, zieht ein erstes Resümee: „Es sieht vielleicht noch komisch aus, aber das ist ganz normal, habe ich mir sagen lassen. Und das auf meiner Stirn sind Schweißperlen der Freude. Noch bin ich cool drauf, die Proben laufen sehr gut, Kateryna ist sehr einfühlsam und lässt mir alle Freiheiten“, erklärt der Schauspieler. Kateryna Mizera ist ebenfalls zufrieden: „Ich bin super zufrieden. Aaron ist wirklich motiviert, und ich sehe ganz viel Freude in seinen Augen.“ Auch Stefan Koubek hat seine ersten Tanzschritte hinter sich. „Vor Dancing Stars hätte ich nie geglaubt, sagen zu können, dass mir das taugt. Aber schön langsam komme ich rein, und ich glaube, dass ich Tag für Tag mit mehr Emotion dabei bin. Mir geht es super, und ich habe eine sensationelle Trainerin“, sagt der ehemalige Tennisprofi. Seine Trainerin Manuela Stöckl lobt seine Disziplin und Konzentration.

Tanzspaß mit Herausforderungen

Für Wolfgang „Fifi“ Pissecker und seine Tanzpartnerin Conny Kreuter läuft das Training ebenfalls gut. „Mir tut noch nicht wirklich etwas weh, wir verstehen uns gut und sind schmähmäßig auf einer Linie – und das ist schon einmal Gold Wert“, so „Fifi“. Die größte Herausforderung wird es später sein, die vielen Schritte in kurzer Zeit zu lernen. Aber er ist zuversichtlich. Auch Anna Strigl, die gemeinsam mit Herbert Stanonik tanzt, zeigt sich motiviert: „Ich bin voll motiviert, es macht richtig Spaß, mein Gehirn arbeitet und saugt alles auf wie ein Schwamm. Drei bis vier Stunden sind schon sehr anstrengend, aber ich komme von den Bergen, mache in Tirol jeden Tag Sport, bin fit und beiße durch. Deshalb bin ich da“, berichtet sie. Ihre Trainerin ist ebenfalls zufrieden: „Anna ist sehr bemüht, und das taugt mir.“

Vorgeschmack auf die neue Staffel „Dancing Stars“ Am Freitag, dem 7. März 2025, haben die Zuschauer die Gelegenheit, sich auf die neue Staffel von „Dancing Stars“ einzustimmen. In der Sendung „Dancing Stars – Die Promis sind startklar!“ blickt Andi Knoll um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auf die vergangene Staffel zurück und gibt einen Ausblick auf die kommende. Außerdem werden die ersten Eindrücke aus den laufenden Proben der prominenten Tänzerinnen und Tänzer präsentiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 13:02 Uhr aktualisiert