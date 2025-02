Hund Rocky findet nach 699 Tagen im Tierheim sein Für-Immer-Zuhause

Im April 2023 kam Hund Rocky zur Arche Noah. „Nach acht Jahren ins Tierheim zu kommen, kann schon prägend sein“, wissen die Mitarbeiter. Für den Vierbeiner war die Umstellung zunächst nicht einfach. „Es fiel ihm schwer, Interessenten zu gewinnen. Lag es am Alter, an der Farbe oder am eigenbrödeln – wir wissen es nicht genau“, so die Tierschützer. Ganze 699 Tage blieb Rocky also im Tierheim. Dann fand der „Langzeitsitzer“ endlich sein Für-Immer-Zuhause.

Happy End für Hund Rocky

Eine Frau, die gezielt nach einem älteren Hund suchte, wurde auf Rocky aufmerksam. Beim Kennenlerntermin zeigte er sich von seiner besten Seite – zu aller Überraschung begrüßte er die fremde Frau herzlich und hatte sie schnell um die Pfote gewickelt. Die Chemie stimmte sofort, und nach einer Probewohnphase kam die erlösende Nachricht: Der Vierbeiner darf bleiben! Der Übernahmevertrag wurde unterzeichnet, und nach 669 Tagen im Tierheim hat Rocky endlich sein neues Zuhause gefunden, freuen sich die Tierheim-Mitarbeiter für ihren Schützling.