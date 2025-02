Hund mit kräftigem Fußtritt misshandelt: Streit endet vor Gericht

Einer der Erwachsenen muss sich wegen Tierquälerei und Körperverletzung verantworten. Er soll einen Hund misshandelt haben, indem er ihm einen kräftigen Fußtritt in den Unterleib versetzt habe. Außerdem soll er dem anderen Angeklagten einen Faustschlag in Richtung Kinnbereich versetzt haben um ihn vorsätzlich zu verletzten.

Ins Gebüsch geschubst und verletzt

Der zweite Angeklagte soll den ersten Angeklagten gestoßen haben, wodurch dieser in ein Gebüsch gestolpert sei. Außerdem soll er ihn am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig am Körper verletzt haben. Richter Gerhard Pöllinger-Sorré wird am Donnerstag, dem 27. Februar die Verhandlungen am Landesgericht Klagenfurt führen. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.