Virales Posting: Sohn (16) in Villach ausgeraubt und geschlagen

Nachdem ihr Sohn in Villach ausgeraubt wurde, lebt eine Kärntnerin in Angst.

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 13:51 / ©Fotomontage: Thomas Kaiser & Canva

„Das ist ein Hilfeschrei von meiner Seite, wir haben vor kurzem einen Albtraum erlebt“, erklärte eine Villacherin und Vierfachmutter auf Facebook dieser Tage. Sie habe nun panische Angst um ihre Kinder, nachdem ihr 16-jähriger Sohn und dessen bester Freund Mitte Dezember an der Draulände bedroht, ausgeraubt und zusammengeschlagen worden seien. Seitdem würden sie „ständig in Anspannung und Angst leben“.

„Könnt ihr euch vorstellen, welche Ängste ich habe?“

Auch nach dem Vorfall sollen sich die Drohungen gegenüber den beiden fortgesetzt haben, da sie von Freunden der Peiniger scheinbar dafür verantwortlich gemacht wurden, dass gegen diese jetzt ermittelt werde. Ihr Sohn sei zwar tapfer und wolle sich nicht von der Angst lähmen lassen, doch bei ihr sehe das anders aus: „Könnt ihr euch vorstellen, welche Ängste ich habe?“

©Screenshot Facebook Über 1.300 Mal wurde das Facebook Posting der Villacherin bereits geteilt, in dem sie offen über den Vorfall spricht.

Kein Zusammenhang mit Attentat

Nachdem wir auf das Facebook-Posting aufmerksam geworden sind, viele Menschen teilen es auf Facebook, haben wir uns dem Thema angenommen und recherchiert sowie die Polizei kontaktiert. Schon vorab sei jedoch gesagt, dass dieser Fall trotz örtlicher Nähe in keinster Weise mit dem schrecklichen Attentat Samstagnachmittag in Villach, wo ein 14-Jähriger erstochen und mehrere weitere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, zusammenhänge, will Mario Nemetz von der Landespolizeidirektion Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten sicherstellen.

„Mehrere Vorfälle“ geschehen

Gegenüber 5 Minuten bestätigt er einen Raub, 20 Euro sind gestohlen worden. Nemetz spricht generell von „mehreren Vorfällen“ auch außerhalb von Villach, die in Zusammenhang mit diesem Raub (Anmerkung der Red.: nicht mit dem Attentat) stehen würden. Es handle sich um „auffällige Jugendliche“, so der Polizei-Pressesprecher. Mehr könne er dazu aktuell aber nicht sagen, da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handle.