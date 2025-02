Temperatursturz: Neue Woche bringt frostigen Wetterumschwung

Bereits in der Nacht auf Montag, den 24. Februar 2025, kann es östlich von Villach zu leichten Regenschauern kommen, so die erste Prognose aus der Geosphere-Austria-Zentrale für die kommenden Tage. Zum Wochenstart prägen dann Wolken und Nebel das Wettergeschehen im Land. Zwar bessert sich die Lage im Laufe des Vormittags – der Sonnenschein ist aber nur von kurzer Dauer, wie die Meteorologen betonen: „Schon am Abend erreichen uns in Oberkärnten die nächsten Wolken.“

Mittelmeertief ist im Anmarsch

Am Dienstag dürften zumindest der Nordosten sowie Mittelkärnten noch ein wenig Sonnenschein abbekommen. „Im Laufe des Tages nehmen die Wolken von Südwesten langsam zu“, so die Fachleute. Zur Wochenmitte stellt sich dann ein Mittelmeertief in Kärnten ein. Regen breitet sich aus. Oberhalb von 1.400 Metern Seehöhe kann es sogar schneien. Ähnlich lautet auch die Prognose aus der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ): „Im Süden liegt die Schneefallgrenze anfangs bei 1.400 Metern Seehöhe. Gegen Abend sinkt sie aber auch dort auf 1.000 Meter Seehöhe ab.“

Schnee bis auf 800 Meter?

Am Donnerstag ist die Wetterentwicklung noch unsicher, so die Geosphere-Austria-Meteorologen weiter: „Die Wolken dürfen vorerst noch die Oberhand behalten, insbesondere östlich von Villach regnet es noch. Oberhalb von 800 bis 1.200 Metern Seehöhe fällt Schnee.“ Zudem wird es kalt. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 4 und maximal 8 Grad.