Schüsse aus Innsbrucker Wohnung lösten Cobra-Einsatz aus

Heute Nacht, Sonntag 23. Februar 2025 gegen 0.30 Uhr, wurden der Polizei Schüsse aus einer Wohnung in der Fischnalerstraße in Innsbruck gemeldet. Mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos, der Schnellen Interventionsgruppe und Kräfte des Einsatzkommandos „Cobra“ konnten die Wohnung lokalisieren.

24-Jähriger meldete sich freiwillig bei der Polizei

Der angrenzende Straßenzug wurde kurzzeitig gesperrt und die betroffene Wohnung durchsucht. In dieser konnten keine Personen, jedoch am Balkon zahlreiche Hülsen sowie Verpackungsmaterial für Schreckschusswaffen-Munition festgestellt werden. Der Einsatz wurde daraufhin beendet. Kurze Zeit später erschien ein 24-jähriger Österreicher freiwillig auf der Polizeiinspektion Hötting und gab an, mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster geschossen zu haben. „Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, gibt die Polizei Tirol abschließend bekannt. Warum der Mann aus dem Fenster schoss, ist bislang noch nicht klar.