Bildergalerie: Bunte Vielfalt beim 34. Tuntenball in Graz

Europas größtes Charity-Event lud wieder zu einem unvergesslichen Abend ein, an dem Selbstentfaltung, Transformation und die Schönheit der Individualität gefeiert werden. Der Fokus liegt an diesem Abend auf der Freiheit der Entfaltung, denn letztendlich sind alle Menschen auf dieselbe Art und Weise geboren: „Nackt und gleich an Würde und Recht – Celebrate diversity!“, heißt es von den Veranstaltern.

Bildergalerie zum 34. Grazer Tuntenball

„Vielfalt ist unsere größte Stärke“

Die Botschaft des Tuntenballs 2025 könnte klarer nicht sein: Vielfalt ist unsere größte Stärke als Gesellschaft. Die Individualität eines jeden Menschen drückt sich auf viele Farben und Formen aus. Der Ball bietet einen Raum, um diese Vielfalt zu feiern und sichtbar zu machen. Die Besucher sind eingeladen, ihre eigene Identität auf kreative Weise auszudrücken und ein lebendiges Zeichen für Offenheit und Akzeptanz zu setzen – frei nach dem Zitat von Drag-Ikone RuPaul: „We’re all born naked, an the rest is drag!“. Es geht um die Anerkennung der Schönheit in all ihren Formen – egal ob es um Körper, Identitäten oder sexuelle Orientierungen geht.