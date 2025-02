Internationaler Wettstreit: Chöre aus aller Welt zu Gast in Spittal

Rund 300 Sängerinnen und Sänger stellen sich der internationalen Jury in Spittal an der Drau.

Eine musikalische Weltreise mitten in Spittal sorgen: Chöre aus Deutschland, Indonesien, Nordmazedonien, Schweiz, Slowenien, Spanien und Tschechien messen sich von 2. bis 6. Juli 2025 in den Kategorien „Kunstlied“ und „Volkslied“ miteinander. Zudem wird der Günther-Mittergradnegger-Preis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stückes sowie der begehrte Publikumspreis verliehen. Der Bewerb gilt als einer der schwierigsten und renommiertesten weltweit.

©Pleschberger Am Foto: Stadtrat Lukas Gradnitzer, Julia Preimel und Bernhard Wolfsgruber (v.l.)

Internationale Jury

Für die Stadt Spittal an der Drau hat die Veranstaltung einen immensen Wert, da der Name in die Welt hinausgetragen wird. Rund 300 Sängerinnen und Sänger stellen sich der internationalen Jury unter dem Vorsitz von Herbert Böck. Maßgeblich an der Organisation beteiligt sind der Singkreis Porcia und die Abteilung 7 – Kultur der Stadtgemeinde Spittal. Eintrittskarten für das Event im Arkadenhof des Schlosses Porcia können ab 3. März 2025, 9 Uhr, über die Buchungsplattform Ticketleo oder im Kartenbüro Porcia erworben werden.

©Pleschberger Das Event wird im Arkadenhof des Schlosses Porcia ausgetragen.