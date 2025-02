Höhenflug: Grazer Flughafen verzeichnete 2024 deutlich mehr Passagiere

Plus 11,7 Prozent

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 15:30 / ©5 Minuten

Die Luftfahrtbranche ist weiter auf Höhenflug: Im Jahr 2024 wurden 35,5 Millionen Fluggäste auf den sechs österreichischen Flughäfen gezählt, um 7 % mehr als im Jahr davor. Dieser zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1955 liegt nur knapp unter dem Allzeithoch der österreichischen Flughäfen von 2019. Die Zahl der Fluggäste erreichte 98,1 % des Vor-Corona-Niveaus und lag damit 2024 nur mehr um 0,7 Mio. Passagiere unter dem Wert des Rekordjahres 2019, berichtet Statistik Austria.

Mehr Starts und Landungen auf Flughäfen verzeichnet

Mit 271 467 Flugbewegungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr wurden 2024 auf den Flughäfen Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg um 4,8 % mehr Starts und Landungen als im Vorjahr durchgeführt. Im Vergleich zu 2019 – mit 319.945 Starts und Landungen – wurden um 15,2 % weniger Flugbewegungen gezählt. Pro Flug wurden durchschnittlich 131 Personen befördert, was eine Steigerung um 2,1 % im Vorjahresvergleich bedeutete (2023: 128 Personen). Verglichen mit 2019 (113 Personen) stieg die durchschnittliche Zahl an beförderten Fluggästen um 15,6 %.

Airport Graz: 11,7 % mehr Passagiere als im Vorjahr

Auf dem Flughafen Wien nahm die Anzahl der beförderten Personen im Vergleich zu 2023 um 7,4 % auf 31,7 Mio. zu, das ist die höchste Fluggastzahl seit Beginn der Aufzeichnungen 1955. Am Flughafen Salzburg stieg das Fluggastaufkommen um 10,7 % auf 1,8 Mio. und der Flughafen Graz registrierte mit 0,8 Mio. Passagieren um 11,7 % mehr als im Vorjahr, heißt es in der Statistik Austria Aussendung. Jedoch erzielten nicht alle österreichischen Flughäfen im Jahr 2024 eine Zunahme bei der Anzahl der Fluggäste. Am Flughafen Innsbruck kam es zu einer Abnahme um 4,9 % auf 0,9 Mio. beförderte Personen, der Flughafen Linz meldete einen Rückgang um 22,5 % auf 180 485 Fluggäste und der Flughafen Klagenfurt verzeichnete mit 137 844 beförderten Personen ein Minus von 10,2 % gegenüber 2023.

Graz Flüge Fluggäste 2024 10.251 819.273 2023 9.655 733.146 2019 14.721 1.036.925

Quelle: Statistik Austria