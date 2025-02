Auto über Verkehrsinsel geschleudert: Alkofahrt löste Unfall aus

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 15:41 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Ein 18-jähriger Niederländer fuhr am vergangenen Samstag, 22. Februar 2025, kurz nach 18 Uhr mit einem Auto von der Gemeindestraße Thurnbichl in Kössen mit erhöhter Geschwindigkeit und ungebremst in die B172 ein.

Um 180 Grad gedreht

Er übersetzte den Fahrstreifen Richtung Reit im Winkl und prallte anschließend in das linke Hinterrad eines 41-jährigen Autofahrers. Durch die Wucht wurde das Auto des 41-Jährigen um 180 Grad gedreht, über eine Verkehrsinsel und schließlich gegen den Wagen eines 69-jährigen Mannes geschleudert.

Niederländer war alkoholisiert

Ein mit dem Niederländer durchgeführter Alkotest verlief positiv. Sowohl die beteiligten Lenker als auch deren Mitinsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die B172 war für die Dauer der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Der 18-Jährige wird angezeigt.