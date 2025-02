Podiumsdiskussion enthüllt: Trend geht zu kleineren Wohnungen

Am Foto: Kärntner-Messen-Geschäftsführer Bernhard Erler, Architekt Gerhard Kopeinig, LH-Stv. Gaby Schaunig, Raiffeisen-Vorstandsdirektor Manfred Wilhelmer und ARGE-Bau-Obmann Gerhard Oswald (v.l.)

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 15:46 / ©Büro LHStv.in Schaunig

Die Ausgangsfrage war grundsätzlich schnell beantwortet: „Leistbares Wohnen war und ist ein realistisches Ziel, von dem wir nicht abgehen und für das das Land Kärnten auch hohe Mittel einsetzt“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), die gemeinsam mit dem Architekten Gerhard Kopeinig und dem ARGE-Bau-Obmann Gerhard Oswald an der Podiumsdiskussion in Klagenfurt teilnahm.

Bestandsobjekte sanieren, statt neu bauen

Als Wohnbaureferentin weiß Schaunig: Die Kärntner entscheiden sich immer öfter dafür, ein älteres bestehendes Gebäude zu kaufen und auf ihre Bedürfnisse anzupassen. „Dafür bietet die Kärntner Wohnbauförderung eine Reihe von sehr attraktiven Förderungen“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin und weiter: „Wir wissen: Sanierung ist klimafreundlicher als Neubau. Eine Sanierung verursacht weniger CO2 und Müll, ist ressourcenschonend und führt zu keiner neuen Flächenversiegelung. Daher möchten wir die Kärntnerinnen und Kärntner bestmöglich dabei unterstützen […].“ So gibt es etwa für den Erwerb eines Bestandsobjekts einen Förderungskredit von bis zu 90.000 Euro auf 20 Jahre mit einer Verzinsung von nur 0,5 Prozent für Personen, die davor noch kein Wohneigentum hatten.

Architekt: „Mut zur Innovation“

„Was es beim Sanieren darüber hinaus braucht, ist der Mut zur Innovation und der Weitblick, dass man Lebensräume für viele Jahrzehnte schafft, in denen sich die eigene Lebenssituation und Familiengröße mehrfach verändert“, so Architekt Gerhard Kopeinig und weiter: „Besonders im ländlichen Bereich ist sehr viel Baubestand vorhanden, den man gut weiterentwickeln kann, wenn man junge und ältere Generationen gemeinsam an einen Tisch bringt.“

ARGE-Bau: „Jeder Quadratmeter kostet Geld“

Als Vertreter der Bauwirtschaft betonte auch Gerhard Oswald, dass die Bauwirtschaft offen für Innovation sei und intensiv erforsche, wo und wie intelligente, nachhaltige und kostenschonende neue Lösungen gefunden werden können – etwa mit geringeren Wohnungs- und Hausgrößen, denn: „Jeder Quadratmeter kostet bei der Errichtung Geld. Jeder Quadratmeter kostet in der Nutzung Geld.“ Auch im mehrgeschossigen, gemeinnützigen Wohnbau werden zunehmend kleinere bzw. anpassbare Wohnungen errichtet, erklärte Schaunig abschließend: „Wichtig ist, die kleineren Wohnungen mit entsprechenden Gemeinschaftsflächen zu kompensieren, etwa mit Waschküchen oder gemeinsam nutzbaren Räumen für Feierlichkeiten.“ Entsprechende Wohnkonzepte werden seitens der Kärntner Wohnbauförderung finanziell unterstützt.