Erdbeben der Stärke 2,1 im Raum Judenburg verzeichnet

Am Sonntag, den 23. Februar 2025 ereignete sich um 8.41 Uhr im Raum Judenburg in der Steiermark ein Erdbeben der Magnitude 2.1. „Es wurde in der näheren Umgebung zum Teil deutlich verspürt“, informiert der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria. Schäden an Gebäuden wurden bisher keine gemeldet und sind laut den Experten bei dieser Stärke such nicht zu erwarten.

©GeoSphere Austria Im Raum Judenburg und Unzmarkt wurde am Sonntag ein Erdbeben gemessen.