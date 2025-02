Zapfen und Zocken: Illegales Glücksspiel in Tankstelle aufgedeckt

Der Inhaber einer Tankstelle in Wels verschaffte sich eine zusätzliche Einnahmequelle, indem er im Hinterhof seines Betriebs Glücksspiel-Automaten in einem Wellblechverschlag aufstellte. Nun steht unter anderem auch ein Entzug seiner Gewerbeberechtigung im Raum.

Die Finanzpolizei stößt immer wieder auf neue kreative Versuche von Kriminellen, illegales Glücksspiel anzubieten. Das entschlossene Vorgehen der Behörde ist essentiell, um Spieler zu schützen und den Betreibern das Handwerk zu legen. – Finanzminister Gunter Mayr

Automaten hinter Barhockern „getarnt“

Aufgrund einer Anzeige wurde die Finanzpolizei auf die Tankstelle in Wels aufmerksam. Am 12. Februar 2025 wurde eine Kontrolle durchgeführt. Der Verdacht auf illegales Glücksspiel bestätigte sich rasch: Hinter dem Gebäude befand sich ein Wellblechverschlag, in dem zwei versperrte Kästen vorgefunden wurden. Eine schwache Tarnung, da sich direkt vor den Kästen die für Glücksspielhöllen typischen Barhocker befanden. Schnell stand fest, dass sich in den Kästen je ein illegaler Glücksspielautomat versteckte. Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren dieses sogar in Betrieb.

Wohl schon seit Wochen „gezockt“

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass hier bereits seit rund sechs Wochen illegal gespielt wurde. Die Finanzpolizei beschlagnahmte sofort beide Geräte und zeigte den 64-jährigen Tankstellenbetreiber an. Ihn erwarten nun Geldstrafen in Höhe von bis zu 20.000 Euro. „Darüber hinaus wird ein möglicher Entzug der Gewerbeberechtigung wegen mangelnder Zuverlässigkeit geprüft“, heißt es von Seiten des Bundesministeriums für Finanzen abschließend.