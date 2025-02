Steirische Köstlichkeiten: Grillen mit Johann Lafer auf der Planai

Am Sonntag, dem 13. April 2025, veranstaltet Johann Lafer ein exklusives Wintergrillevent auf der Schafalm Terrasse in Schladming.

Am Sonntag, dem 13. April 2025, veranstaltet Johann Lafer ein exklusives Wintergrillevent auf der Schafalm Terrasse in Schladming.

Am Sonntag, dem 13. April 2025, findet auf der Schafalm Terrasse neben der Bergstation der Planai ein Wintergrillevent unter der Leitung von Spitzenkoch Johann Lafer statt. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die in alpiner Umgebung ein steirisches Menü am Grill zubereiten möchten.

Zubereitung eines steirischen Menüs in Gruppenarbeit

Die Teilnehmer bereiten unter Anleitung von Johann Lafer und den Grillmeistern der Weber Grillakademie ein für das Event zusammengestelltes Menü zu. Dabei kommen steirische Zutaten zum Einsatz. Gegrillt wird in Gruppen von acht Personen auf hochwertigen Grillgeräten.