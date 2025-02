Soziale Initiative spendiert 50 Kärntnern Restaurantbesuch

Die Restaurant-Aktion wurde von Ulrike und Anton Nowak ins Leben gerufen: „Mit Hilfe unserer Partner können wir Menschen in schwierigen Lebensumständen einen Restaurantbesuch ermöglichen.“ Unterstützt werden sie dabei vom Lions Club ARTecon. Club-Präsident Daniel Klier erklärt: „Diese direkte Art der Unterstützung ist für uns die klarste, schnellste und schönste Möglichkeit, Menschen eine Freude zu bereiten. Es geht darum, kurz und unkompliziert Glück zu schenken und jemandem einen schönen Tag zu ermöglichen. Das unterstützen wir sehr gerne – und wir werden das auch im nächsten Jahr wieder tun.“

„Menschen helfen Menschen“

Den 50 Gästen im Sandwirth-Restaurant wurde ein ausgewogenes Menü serviert, das mit viel Sorgfalt und Hingabe zubereitet wurde. Hoteldirektorin Johanna Glaser betont: „Wir sehen es als unsere Verantwortung, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten – besonders für Menschen, die vor Herausforderungen stehen.“ Clubmeister Norbert Schellander erläutert abschließend: „Wir möchten den Menschen eine Freude machen. In einem schönen Raum können sie kommunizieren, sich wohlfühlen und für einen Moment ihre Alltagssorgen vergessen.“ Wer diese Aktion ebenfalls unterstützen möchte, kann sich per Mail an [email protected] direkt an Ulrike und Anton Nowak wenden.