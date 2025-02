Leseratten aufgepasst: Neue Bücherei in Favoriten eröffnet

"Gerade in Zeiten von Fake News und Informationsflut brauchen wir Büchereien als verlässliche Anlaufstellen für Wissen, Orientierung und Chancengleichheit“, so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

"Gerade in Zeiten von Fake News und Informationsflut brauchen wir Büchereien als verlässliche Anlaufstellen für Wissen, Orientierung und Chancengleichheit“, so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Das vielseitige Medienangebot umfasst über 43.000 Bücher, DVDs, Tonies und mehr. Da Musik ebenfalls fester Bestandteil der Büchereien ist, sorgte zur Eröffnung der im 10. Bezirk beheimatete Mozart Knaben- und Mädchenchor für eine besondere musikalische Note.

Genug Platz für alle – egal ob Ruhe oder Action

„Diese Eröffnung ist das Ergebnis unzähliger Stunden harter Arbeit und des Engagements der Bücherei-Mitarbeiter – sie sind es, die mit der Weitergabe von Büchern auch neue Welten für alle Besucher eröffnen. Büchereien sind mehr als Orte zum Lesen – sie sind offene Treffpunkte für Kultur, Bildung und Gemeinschaft“, lobt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. “Büchereien sind einerseits Orte des Wissens, der Ruhe und der Konzentration. Sie sind aber auch Orte, an denen Menschen miteinander in Kontakt treten, kreativ an Ihren Ideen arbeiten und sich inspirieren lassen können. Genau so ein größer gedachtes Konzept – mit zusätzlichen Veranstaltungsmöglichkeiten, gratis W-LAN, einem Café-Bereich, Lern- und Computerplätzen – ist hier umgesetzt worden“, freute sich Bezirksvorsteher Marcus Franz über die neue Anlaufstelle in seinem Bezirk.

Wo befindet sich die Bücherei am „Neuen Landgut“

Die Bücherei befindet sich im wachsenden Stadtteil Neues Landgut, Laxenburger Straße 4, im Erdgeschoss des neuen Gemeindebaus „Willi Resetarits-Hof“ direkt gegenüber des Bildungscampus. Der neue Standort bietet den Besuchern ein umfassendes Angebot für Kinder und Erwachsene mit über 50 Lern- und Leseplätzen. Es gibt einen eigenen, großen Kinderbereich, ausreichend Platz für Veranstaltungen, sowie für die Betreuung von Schulklassen und Kindergärten. Zehn Bibliothekaren stehen mit Rat und Tat zur Seite. „Eine Bücherei ist die Erweiterung der eigenen vier Wände. Genau darauf haben wir bei der Planung der neuen Bücherei Wert gelegt“, so der Leiter der Stadt Wien – Büchereien, Bernhard Pöckl.

©Copyright: Stadt Wien/Markus Wache Es gibt es eine große Zahl an Arbeitsplätzen und auch gemütliche Ecken, um sich abseits des Trubels zu entspannen und sich nebenbei einen Kaffee zu genehmigen.

3D-Drucker, Schneideplotter und Green Screen

Mit dabei am Neuen Landgut: 3D-Drucker, ein Green Screen und eine Bücherei der Dinge. „Besonders freuen wir uns, dass wir hier mehr als Bücher bieten, nämlich einen eigenen Projektraum, der klassisch für Veranstaltungen, aber auch als Maker Space dienen wird. Wir haben für die Bücherei 3D-Drucker, Schneideplotter und Stickmaschine angeschafft, die für Workshops und Kurse bereitstehen. Ebenso gibt es einen Green Screen, der für kleine Filmprojekte genutzt werden kann“, so Pöckl.

„Bücherei der Dinge“ – Kaufst Du noch oder borgst Du schon? Die Bücherei stellt aber auch Gegenstände für den Alltag zum Ausborgen bereit. In einem eigenen Bereich, der „Bücherei der Dinge“ finden sich vom eine Fülle an wichtigen Utensilien, die sich nicht jeder leisten kann oder will: Von Gegenständen, die dem Mediengenuss dienen (Toniebox, Sami-Lesebär, LÜK-Kasten, Playstation-Controller, Plattenspieler…) über Kreativ-, Lern- und Bewegungsspiele bis hin zu praktischen Haushaltshelfern. Mit einer Büchereikarte können all diese Gegenstände problemlos genutzt werden.

©Copyright: Stadt Wien/Markus Wache Auch für Kinder gibt es genug Platz und Auswahl, um die Bücherei so richtig zu genießen.

Durchgehende Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr und Open Library

Das „Neue Landgut“ kann Montag bis Freitag durchgehend von 11 bis 19 Uhr genutzt werden. Zusätzlich gibt es dank eines Open Library Systems die Möglichkeit, die Bücherei auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten von 10 bis 22 Uhr zu nutzen. In unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs gelegen, ist der Standort mit Straßenbahn, Bussen und S-Bahn öffentlich gut erreichbar.

Kostenlose Büchereikarte für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Die 37 Wiener Büchereien in 21 Bezirken bieten ein breites Angebot zur Ausleihe. Zwei Standorte befinden sich im 10. Bezirk. Für unter 18-Jährige ist die Büchereikarte kostenlos, danach kostet sie 36 Euro jährlich (ohne Ermäßigung). 2024 gab es 6,4 Millionen Entlehnungen und 162.700 Nutzer. Das Sortiment umfasst 1,4 Millionen Bücher, Filme und Musik sowie 50.000 CDs, DVDs, Blu-rays und Konsolenspiele. Mit einer Büchereikarte sind Zeitungen, Zeitschriften sowie 90.000 eBooks und eAudios online kostenlos zugänglich.