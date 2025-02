Saatgutfest Graz: Gemeinsam für mehr Vielfalt und nachhaltigen Anbau

Am Samstag, dem 1. März 2025, wird im Lendhafen das 12. Saatgutfest in Graz abgehalten.

Ab 10 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich über samenfeste Pflanzen zu informieren, Saatgut zu tauschen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Saatgut für eine nachhaltige Ernährung

Samenfeste Pflanzen sind anpassungsfähig und können im eigenen Garten weitervermehrt werden. Besonders in Zeiten des Klimawandels wird die Vielfalt dieser Sorten immer wichtiger. Das Fest möchte dazu anregen, nachhaltige Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft zu finden.

Samen tauschen – für mehr Vielfalt

Der Tausch von samenfestem Saatgut steht im Mittelpunkt des Festes. Teilnehmer können ihr eigenes Saatgut mitbringen und tauschen. So wird die Vielfalt in den Gärten gefördert und eine Unabhängigkeit von der Agrarindustrie angestrebt.

Internationale Perspektiven und Vernetzung

Beim Saatgutfest wird auch eine Delegation des Magház Netzwerks aus Ungarn teilnehmen. Das Netzwerk setzt sich seit Jahren für den Erhalt von Saatgutvielfalt und nachhaltige Landwirtschaft ein. Die Gäste werden ihre Erfahrungen im Bereich samenfestes Saatgut teilen und Einblicke in die Saatguterhaltung sowie nachhaltige Anbaumethoden geben. Besucher haben die Möglichkeit, sich mit den internationalen Gästen auszutauschen und mehr über Projekte zur Saatguterhaltung in Europa zu erfahren.

Steckhölzer und Gemeinschaftsgärten

In diesem Jahr wird auf dem Saatgutfest ein Steckholztisch bereitgestellt, an dem Steckhölzer von verschiedenen mehrjährigen Obstsorten wie Ribisel, Beerenekiwis, Maulbeeren und winterharten Feigen verteilt werden. Diese Pflanzen lassen sich einfach bewurzeln und können in privaten Gärten oder Gemeinschaftsgärten kultiviert werden. Zudem wird das Fest Gelegenheit bieten, sich über lokale Gemeinschaftsgärten zu informieren. In Graz entstehen zunehmend solche Gärten, die Mitgärtner suchen. Das Saatgutfest fördert den Austausch und das Kennenlernen von Projekten im Bereich nachhaltige Gartenarbeit.