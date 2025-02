Zwei Shows angekündigt: Taylor Swift-Hits erklingen am Faaker See

Zweimal findet im Sommer 2025 eine Tribute Show zu Ehren von Taylor Swift am Faaker See statt.

Österreichische Fans der US-Popikone Taylor Swift hatten es in der Vergangenheit schwer. Aufgrund von akuter Terrorgefahr wurden nämlich alle drei angekündigten Konzerte im August 2024 abgesagt. Viele Swifties reisten damals trotzdem nach Wien, ließen die Sängerin am Stephansplatz und in der Corneliusgasse hochleben. In den Geschmack ihrer Songs kamen sie bislang aber nicht – zumindest bis jetzt.

Taylor Swift Hits am Faaker See

Denn zumindest Kärntner Fans haben nun allen Grund zur Freude. In der Arneitz Village am Faaker See sollen im Sommer nämlich gleich zweimal die größten Hits von Taylor Swift ertönen. Sowohl am 31. Juli als auch am 12. August 2025 findet dort eine Tribute-Show zu Ehren der charismatischen Sängerin statt. „Wir können es kaum erwarten, mit euch in eine neue, unvergessliche Saison am Faaker See zu starten“, hieß es dazu gestern in den sozialen Medien.