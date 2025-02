Scheider, der neue „Guggi“?

Da gab es einst einen Bürgermeister, in und um dessen Amtszeit ging es in der Landeshauptstadt so richtig rund. Ein neuer Bahnhof entstand, der Ring wurde vierspurig ausgebaut, die Cityarkaden wurden gebaut (übrigens gescheiterweise im Zentrum und nicht wie das Villacher Atrio an der Peripherie einer Stadt), Lake Side Park, Stadion und einiges mehr (Ikea-Ansiedlung, Fachhochschule) seien an dieser Stelle erwähnt. Was war der Lohn für diesen Bürgermeister? Harald Scheucher wurde 2009 bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl krachend abgewählt, besiegt von einem gewissen Christian Scheider.

Das heilige Klagenfurter Dreigestirn

Aber zurück zur Klagenfurter Seele. Über dieser strahlt ein Heiliges Dreigestirn, bestehend aus Strandbad, Benediktinermarkt und „Pumpe“. Solange dieses Dreigestirn am Klagenfurter Firmament leuchtet, ist die Welt um den Lindwurm in Ordnung. Nur ja keinen Wirbel! Und schon gar keine großen Projekte oder Aufregungen! Strandbad, Benediktinermarkt und „Pumpe“ müssen funktionieren um als Bürgermeister pragmatisiert zu werden. Oder glaubt jemand, dass die Polit-Legende Leopold Guggenberger ob seiner vielfältigen Leistungen 25 Jahre der Chef der Stadt war? „Guggi“ war es, weil das Heilige Dreigestirn leuchtete. Zurück zur Umfrage: Christian Scheider ist der „Guggi“ der Jetztzeit. Gemütlich, singend, bei praktisch jedem Klagenfurter bekannt und beliebt, der große Realisator wird er wohl nicht mehr. Aber so einen wollen die Klagenfurter eh nicht.