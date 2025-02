Lichtermeer am Stephansplatz: Wiener setzen Zeichen der Solidarität

Mehr als ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung sind noch immer auf Unterstützung angewiesen. „Seit Beginn des Angriffskriegs appellieren wir an die Menschen in Österreich, dass unsere Hilfe einen langen Atem brauchen wird. Einmal mehr gilt das in der aktuell instabilen Situation. Denn die drohende Aussetzung der USAID-Programme sorgt auch in der Ukraine für große Verunsicherung“, betont Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas.

Tausende Kerzen am Wiener Stephansplatz

Mit einem Lichtermeer am Stephansplatz in den vergangenen Tagen möchte die Caritas gemeinsam mit der ukrainischen Gemeinde mit tausenden Kerzen an die verheerende Situation von Kindern im Krieg erinnern und ein Zeichen der Hoffnung setzen. „Wir bringen tausende Kerzen zum Leuchten. Als Zeichen unserer Verbundenheit“, so Bodmann.

Kind sein im Krieg: Lernhilfe und psychosoziale Unterstützung

Über 3,2 Millionen Kinder sind allein in der gesamten Ukraine vom Krieg betroffen. Er raubt ihnen nicht nur ein Aufwachsen in Sicherheit, sondern auch wertvolle Bildungsjahre. Mehr als 1.600 Schulen wurden seit Kriegsbeginn beschädigt, über 200 zerstört – und laufend werden weitere Bildungseinrichtungen getroffen. Jede fünfte Schule musste geschlossen werden, weil es keine sicheren Schutzräume gibt. Die Caritas unterstützt mit sogenannten Child Friendly Spaces – Orte, an denen Psychologen und Sozialarbeiter den Kindern ermöglichen, inmitten der Kriegswirren einfach wieder mal Kind zu sein. Sie erhalten Lernhilfe und erleben soziale Interaktion. Seit Kriegsausbruch 2022 konnten über 100.000 Kinder in 34 Projekten der Caritas erreicht werden.

Über 4 Millionen Menschen in der Ukraine erreicht „Gemeinsam mit dem Caritas Netzwerk konnten wir seit Beginn des Krieges im Februar 2022 mehr als 4 Millionen Menschen in der Ukraine mit unserer Hilfe erreichen“, betont Alexander Bodmann bei der Veranstaltung. Rund 8 Millionen Menschen in der Ukraine haben derzeit keine sichere Unterkunft und etwa 14,5 Millionen haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und psychosozialer Unterstützung. Die Caritas versorgt Menschen auch in den Nachbarländern – etwa mit Nahrung, Unterkünften, Wasser, Hygiene, Bargeld und psychologischer Unterstützung.