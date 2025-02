„Starke Stimmen. Starke Frauen“: Konzert zum Weltfrauentag in Graz

Am 6. März 2025 wird in der Helmut List Halle in Graz das Konzert „#weare – Starke Stimmen. Starke Frauen“ zum Weltfrauentag veranstaltet.

Zum dritten Mal sind die Schick Sisters Gastgeber eines Abends, der die Rolle von Frauen in der Musikszene thematisiert.

Sichtbarkeit und Gleichberechtigung für Musikerinnen

Ziel des Konzerts ist es, die Sichtbarkeit von Musikerinnen zu erhöhen und die Gleichberechtigung in der Branche zu fördern. „Es gibt so viele wunderbare Musikerinnen, weiblich inspirierte Projekte und Bands in Österreich. Doch noch immer werden die Bühnen von den männlichen Kollegen dominiert“, sagt Katharina Schick.

Vielfältige Künstlerinnen auf der Bühne

Neben den Schick Sisters, die gemeinsam mit OPUS durch den Abend führen, treten Katharina Strasser, Vesna Petkovic, Monika Ballwein, Chrissi Buchmasser, Anja Om und Virginia Ernst auf. Letztere hatte das Konzertformat ins Leben gerufen, das es Künstlerinnen ermöglichen soll, auf einer größeren Bühne aufzutreten.

Für mehr Gleichberechtigung in der Musikszene

„Es wird Zeit, dass die Damen genauso in den Charts Platz finden, die Line-Ups der großen Festivals bereichern und medial gerecht und gleichberechtigt behandelt werden“, so Virginia Ernst. Das Konzert dient der Förderung weiblicher Musikkunst und bietet einen Rahmen für den Austausch und die Anerkennung von Künstlerinnen.