Leuchtendes Herz in der Drau: Bewegendes Ende der Trauerwoche

Die 15-minütige Darbietung bei der Draubrücke stellt den Abschluss der Trauerwoche in Villach dar.

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 18:11 / ©Montage: 5 Minuten

Die 15-minütige Darbietung bei der Draubrücke stellte den Abschluss der Trauerwoche in Villach dar. Diese ist ausgerufen worden, nachdem ein 23-jähriger Syrer am Samstagnachmittag, dem 15. Februar 2025, wahllos auf Menschen in der Villacher Innenstadt eingestochen hat. Dabei wurde ein 14-jähriger Bursche getötet, fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzt.

Leuchtendes Zeichen gegen Gewalt

Unter dem Motto „Ein Herz, eine Stadt. Villach hält zusammen“ versammelten sich gegen 18 Uhr hunderte von Menschen an der Drau, um der Veranstaltung beizuwohnen und ihre Anteilnahme auszudrücken. Schwimmer der Feuerwehr und der Wasserrettung setzten in der Folge ein beleuchtetes Herz mit einem Durchmesser von drei Metern in die Drau. Ein Zeichen unvergänglicher Liebe. Auch die Polizei war vor Ort und sicherte die Veranstaltung ab.

Bürgermeister: „Es braucht jetzt einen Neuanfang“

„Diese Veranstaltung gibt mir einen Funken Hoffnung“, betont Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) gegenüber 5 Minuten. „Bei allem Schmerz, der hinter und vor uns liegt, es braucht jetzt einen Neuanfang. Die Botschaft ist klar: Villach hält zusammen. Genauso könnte man sagen, Österreich hält zusammen. Dieser Hass, der uns jetzt alle überwältigt, muss wieder aufhören. Das heißt aber auch, dass wir klare Maßnahmen setzten müssen.“ Bereits am Vormittag äußerte sich Albel dazu, wie diese aussehen könnten. Mehr dazu unter: Villacher Bürgermeister zu Asyl-Obergrenze: „Es muss sie geben!“

©5 Minuten | Unzählige Menschen haben sich entlang der Drau versammelt.

©5 Minuten | Die Message ist klar: „Villach hält zusammen – Villach steht zusammen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 18:35 Uhr aktualisiert