Komplettes Wohnhaus evakuiert: Grillkohle löste Feuer aus

Samstagabend, 22. Februar 2025, kam es gegen 19.30 Uhr in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhaues in Altheim in Oberösterreich zu einem Brand. Diesen bemerkte ein 35-jähriger Bewohner und schlug Alarm.

Über 70 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt 65 Feuerwehrleute, acht Polizisten und sechs Sanitäter rückten zur Brandbekämpfung und Evakuierung aller 30 Hausbewohner aus. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die Brandstelle begutachtet. „Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Brand durch glühende Kohlereste entfacht wurde“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich am Sonntagabend. Die Kohle hat ein 39-jähriger Bewohner in seinem Kellerabteil gelagert, nachdem er am Nachmittag gegrillt hatte. Zwei Kellerabteile wurden erheblich beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, kann aktuell noch nicht genau gesagt werden.