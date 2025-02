Darts-Fieber in der Steiermark: Die Austrian Darts Open 2025

Die Austrian Darts Open 2025 werden von Freitag, 25. April bis Sonntag, 27. April in der Steiermarkhalle in Graz-Umgebung ausgetragen.

Vom Freitag, 25. April bis Sonntag, 27. April 2025 finden die Austrian Darts Open in der Steiermarkhalle in Premstätten statt. Das Event hat sich im Laufe der Jahre als ein wichtiger Termin für Darts-Fans etabliert und zieht Teilnehmer und Zuschauer aus der ganzen Welt an.

Top-Spieler und spannende Wettkämpfe

Mit dabei ist der Titelverteidiger Luke Littler, der im vergangenen Jahr im Finale gegen Joe Cullen den Sieg errang. Littler, auch bekannt als „The Nuke“, wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Doch die Konkurrenz ist ebenfalls stark: Jonny Clayton und Michael van Gerwen, beide bereits zweimalige Sieger des Turniers, gehören zu den Favoriten.