Villachs Held: „Müssen in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten“

Den 15. Februar 2025 wird Alaaeddin Alhalabi wohl nie mehr vergessen. An diesem Tag stoppte der Foodora-Fahrer, den Villach-Attentäter, der in der Innenstadt wahllos auf mehrere Menschen einstach. „Ich habe nicht nachgedacht, sondern sofort reagiert“, erzählte der 42-Jährige im 5 Minuten Interview. Der gebürtige Syrer erfasste den 23-Jährigen mit seinem Lieferwagen und rettete damit vermutlich viele Leben.

„Ich bin kein Held“

Nun – eine Woche später – wendet sich Alhalabi erneut an die Öffentlichkeit: „Liebe Freunde, ich bin kein Held“, lässt er alle wissen. „Ich habe mich nur deshalb zum Eingreifen entschlossen, weil ich an die Menschlichkeit glaube.“ Diese steht für ihn an erster Stelle. Dennoch möchte er sich herzlich für die schönen und freundlichen Kommentare bedanken. „Ich habe sie in sämtlichen sozialen Medien gesehen und es bestärkt mich in meiner Zuversicht, das Richtige getan zu haben.“ Klarstellen möchte er auch Berichte darüber, dass es ihm schlecht ginge und dass er große Angst habe. „Das stimmt so nicht ganz. Jedenfalls nicht in diesem übertriebenen Ausmaß.“ Gegenüber 5 Minuten äußert er Sorge darüber, dass dies die Leute noch mehr in Panik versetzen könnte: „Das ist es, was wir nicht wollen.“

„Müssen zusammenhalten“

Stattdessen appelliert Alhalabi nun an die Bevölkerung zusammenzustehen: „Meine lieben Freunde, wir müssen in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen und auf eine strahlende und schöne Zukunft hoffen.“ Der Familie des Verstorbenen möchte Alhalabi sein aufrichtiges Beileid aussprechen. Zudem möchte er sich herzlich bei der Villacher Polizei bedanken: „Für ihre Unterstützung und die vollumfängliche Erfüllung ihrer Pflicht.“ Ebenso bei Villachs Bürgermeister Günther Albel „für seine Unterstützung“ und dem Rettungspersonal, „das am Unfalltag so schnell vor Ort war“.