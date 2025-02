Deutschland-Wahl 2025: Hochrechnungen sorgen für historische Ergebnisse

Erstmals in der Geschichte Deutschlands landet die AfD auf Platz zwei.

Erstmals in der Geschichte Deutschlands landet die AfD auf Platz zwei.

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 19:04 / ©Montage: Canva

Es war bereits seit Monaten DAS Thema bei unseren deutschen Nachbaren. Die Rede ist von der aktuellen Bundestagswahl 2025 in Deutschland. Am heutigen Sonntag, 23. Februar 2025, wurde gewählt. Insgesamt waren knapp über 59 Millionen Menschen in der Bundesrepublik wahlberechtigt.

ÖVP-Chef Stocker gratuliert Schwesterpartei CDU

Um 18 Uhr schlossen die letzten Wahllokale. Seither ist die Spannung groß. Erste Hochrechnungen wurden bereits veröffentlicht. Unangefochtener Spitzenreiter ist die CDU/CSU mit knapp 29 Prozent der Stimmen. Auch die Österreichische Volkspartei gratuliert der deutschen Schwesterpartei zum deutlichen Wahlsieg. „Merz konnte mit klaren Inhalten und einer bürgerlich-konservativen Politik punkten“, so Bundesparteiobmann Christian Stocker. Allen Überraschungen voran: die AfD. Laut ersten Prognosen des „ZDF“ konnte die Partei ihr Wahlergebnis mit knapp 20 Prozent fast verdoppeln und landet erstmals in der Geschichte auf Platz zwei. Eine „historische Niederlage“ kassierte hingegen die SPD. Mit aktuellen 16,4 Prozent reiht sich die Partei rund um Olaf Scholz auf dem dritten Platz ein – sie verloren knapp 10 Prozent der Stimmen. Der Generalsekretär Matthias Miersch zeigte sich gegenüber dem „ZDF“ sichtlich niedergeschlagen.

Deutschland-Wahl 2025 CDU/CSU – Christlich Demokratische Union Deutschland 29 % AfD – Alternative für Deutschland 20 % SPD – Sozialdemokratische Partei 16,4 % Grüne – Bündnis 90/Die Grünen 13,2 % Linke – Die Linke 8,5 % FDP – Freie Demokratische Partei 4,9 % BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht 4,8 % Sonstige – Sonstige 3,8 %

Comeback für „die Linke“

Die Grünen landen mit einem derzeitigen Wahlergebnis von 13,2 Prozent auf Platz vier. Auch sie haben einen leichten Rückgang zu verzeichnen. Mit einem Plus von knapp vier Prozent feiert die „Linke“-Partei ein überraschendes Comeback mit rund 8,5 Prozent. Heidi Reichinnek, die Chefin, zeigt sich von dem vorläufigen Ergebnis überglücklich in der Partei-Zentrale. Die FDP bleibt, laut Hochrechnungen der „tagesschau“ aktuell bei knapp 5 Prozent der Stimmen. Auch die BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, muss sich aktuell mit rund 4,8 Prozent zufriedengeben. Sie bleibt somit – wie auch die Freie Demokratische Partei – knapp unter der 5-Prozent-Marke.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 19:26 Uhr aktualisiert