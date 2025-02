Bittere Niederlage zum Saisonauftakt für Rapid II

Zum Start in die Frühjahrssaison der ADMIRAL 2. Liga ging es für Rapid II auswärts in Gleisdorf gegen Sturm II. Im Duell zweier sehr junger Mannschaften wollten die Grün-Weißen alles daransetzen, um das Zweitliga-Jahr mit einem Sieg zu beginnen und die drei Punkte mit nach Hütteldorf zu nehmen.

Kein optimaler Start

Zum ersten Mal in „Liga Zwa“ von Anfang an am Feld stand Ensar Music, der somit in der Steiermark sein Startelfdebüt in der zweithöchsten Spielklasse des Landes gab. Jovan Zivkovic konnte die Reise nach Gleisdorf aufgrund einer Sprunggelenksverletzung leider nicht antreten. Am Ende verlor man leider knapp mit 0:1 gegen Sturm II und startete alles andere als optimal ins Frühjahr. Das Tor fiel in der 21. Spielminute und konnte von Belmin Beganović erzielt werden.