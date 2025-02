Das war der Tuntenball 2025: Ein Abend der Vielfalt und Kreativität

Am 22. Feber fand der Tuntenball in Graz statt.

Am Samstag, dem 22. Februar, fand der Grazer Tuntenball presented by Magenta im Congress Graz statt und bot eine Feier der Freiheit und Selbstentfaltung. Unter dem Motto „Born Naked“ wurde betont, dass alle Menschen mit den gleichen Rechten geboren werden. Die Gäste zelebrierten die Vielfalt in einer Mischung aus glamourösen, freizügigen und extravaganten Outfits, die für einen unvergesslichen Abend sorgten. Im Einklang mit dem Leitsatz „Celebrate Diversity“ wurde eindrucksvoll gezeigt, dass wahre Vielfalt dort beginnt, wo jeder Mensch die Freiheit hat, sich selbst zu zeigen.

Eröffnung des 34. Tuntenballs: Ein Abend voller Highlights

Bei der Eröffnung des 34. Tuntenballs führte Drag-Queen und Moderatorin Grazia Patricia mit Witz und Charme durch den Abend. Die Eröffnungsshow bot ein abwechslungsreiches Programm, das Akrobatik und künstlerische Darbietungen beinhaltete: Die Wiener Burlesque-Gruppe Cirque Rouge präsentierte sinnliche Choreografien, während Drag-Queen Bambi Mercury mit einer Performance auftrat. Simon K. Pole zeigte eine Pole-Dance-Nummer, die das Publikum mit ihrer Präzision und Technik beeindruckte. Den Abschluss der Eröffnungsshow bildete eine Rede von Joe Niedermayer, dem Ballorganisator und Vorsitzenden der RosaLila PantherInnen. „Bei allem was uns trennt, hören wir dennoch einander zu, leben gemeinsam und feiern den Frieden. Dafür steht der Tuntenball“, betonte er in seiner Ansprache.

Auszeichnung und Unterhaltung beim 34. Tuntenball

Im Rahmen der Opening-Show wurde der diesjährige Tuntenball Courage Award an Q:WIR überreicht, das im Juni 2024 eröffnete queere Jugendzentrum in Wien. Die Auszeichnung ist ein fester Bestandteil der Tuntenball-Tradition und würdigt Personen oder Initiativen, die sich in besonderer Weise für die LGBTIQ-Community engagieren. Ein weiteres Highlight des Abends war die Mitternachtseinlage: Die italienische Spice Girls-Coverband „Spice 4 Ever“ trat mit den bekanntesten Hits und Choreografien der britischen Girl-Group auf, was für eine nostalgische Atmosphäre und ausgelassene Partystimmung im Stefaniensaal sorgte.

Kostüme und Kreativität im Mittelpunkt

Auch in diesem Jahr spielten die Kostüme der Ballgäste eine zentrale Rolle beim Tuntenball. Unter dem Motto „Born Naked“ wurde die Idee vermittelt, dass alle Menschen mit gleichen Rechten geboren werden. Der Abend, inspiriert von RuPauls Zitat „We’re all born naked and the rest is drag“, bot ein vielfältiges Programm mit verschiedenen Darbietungen, Künstlern und DJs auf sechs Bühnen, die für eine besondere Atmosphäre sorgten.

Musik, Unterhaltung und kreative Outfits: Ein abwechslungsreiches Programm

Im Saal Steiermark legten die DJs und Drag-Queens Metamorkid, Yvonne Nightstand und Bambi Mercury mit ihren Sets die musikalische Grundlage für den Abend. Der Blaue Salon wurde als „ÖBB Nightjet Floor“ gestaltet und von verschiedenen DJs, darunter Anna Ullrich, bespielt. Weitere Programmpunkte wie Tunten-Bingo, eine Karaokestation und eine Make-up-Reparaturstation ermöglichten den Gästen, ihren Aufenthalt zu bereichern. Besonders auffällig waren die vielfältigen und kreativen Outfits der Ballgäste, die den Abend mit ihrer individuellen Ausdruckskraft prägten.

Tuntenball Drag Race 2025

Traditionell wurde auch in diesem Jahr der Titel des Tuntenball Drag Race Winners vergeben. Im Finale standen die Teilnehmer Divi Divine, Frau Blau, Alex Fine und Miss Cherry on Top, die mit ihren herausragenden Performances um die Krone kämpften. Die Jury setzte sich aus der amtierenden Tuntenball Drag Race Winnerin Roxie Romeo sowie Miss Ivanka T. und Bambi Mercury zusammen, die die Finalisten mit präzisen Bewertungen beurteilt. Der Stefaniensaal war von Begeisterung erfüllt, als die Teilnehmer ihre Shows präsentierten. Den Titel „Tuntenball Drag Race Winner 2025“ sicherte sich schließlich Drag-King Alex Fine, der die Jury mit einer beeindruckenden Gesangseinlage überzeugte. Der Gewinner wurde im Anschluss gefeiert und erhielt die Auszeichnung für die herausragende Leistung.

Tuntenball als Charity-Event: Unterstützung für die Queer-Community

Der Tuntenball ist nicht nur eine große Feier, sondern auch das größte Charity-Event Europas. Die Erlöse des Events kommen den Projekten und Aktivitäten der RosaLila PantherInnen zugute. Insbesondere werden die Hilfs- und Beratungsangebote für die Queer-Community unterstützt, ebenso wie das queere Jugend- und Community-Center in der Annenstraße. Dieses Zentrum bietet einen Raum für Jugendarbeit, Beratungen, Vorträge, Meetings, Informationsabende und Gruppentreffen. Der Tuntenball bleibt somit ein wichtiger Beitrag für die queere Gemeinschaft und ihre Anliegen. Hier geht’s zur Bildergalerie des Abends.