„Wollten mich mit Messern abstechen“: Teenager in Imbissstand geflüchtet

Bereits am 5. Dezember 2024 erstattete ein Taxifahrer bei der Polizei Anzeige gegen fünf jugendliche Fahrgäste, die er von Simmering nach Meidling gefahren hatte. Am Ziel angekommen, sind die Jugendlichen ohne für die Fahrtkosten zu bezahlen aus dem Fahrzeug gesprungen und davongelaufen. Zudem hätten sie seine Geldbörse gestohlen. Das Landeskriminalamt Wien konnte bislang drei der fünf mutmaßlichen Täter ausforschen. Die Minderjährigen im Alter zwischen 12 und 13 Jahren wurden wegen des Verdachts des Betruges, des Diebstahls, der Urkundenunterdrückung, der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel sowie des Einbruchsdiebstahls angezeigt.

Jugendlicher wandte sich mit Vater an die Polizei

Ein weiterer Vorfall ereignete sich erst vor wenigen Tagen, am 18. Februar 2025 in Wien-Donaustadt. Dort erstatte ein Jugendlicher in Begleitung seines Vaters Anzeige, nachdem zwei unbekannte Täter versuchten, den 14-Jährigen auszurauben. Er wurde von den beiden Jugendlichen zunächst verfolgt, dann festgehalten und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden, „andernfalls würden sie ihn mit ihren Messern abstechen“, gab er gegenüber der Polizei Wien an.

Teenie-Bande wurde ausgeforscht

Der 14-Jährige hat sich noch befreien und in einen nahegelegenen Imbissstand flüchten können. Nachdem die mutmaßlichen Täter am selben Tag in einem anderen Fall in der Polizeiinspektion Langobardenstraße angezeigt wurden, gelang es den Ermittlern die 13 und 14 Jahre alten Teenager aus Österreich auszuforschen. Sie wurden wegen des Verdachts des versuchten Raubes angezeigt.