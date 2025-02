Live-Musik und Après-Ski: DJ Ötzi in Haus im Ennstal

Am Sonntag, dem 9. März 2025, macht die DJ Ötzi Gipfeltour Halt in Haus im Ennstal-Aich-Gössenberg.

Veröffentlicht am 23. Februar 2025

Am Sonntag, dem 9. März 2025, findet die DJ Ötzi Gipfeltour in Haus im Ennstal-Aich-Gössenberg (Bezirk Liezen) statt. Ab 14 Uhr können Besucher an der Talstation der Hauser Kaibling Live-Musik und eine Open-Air-Atmosphäre erleben.

Après-Ski-Event mit DJ Ötzi an der Hauser Kaibling Talstation

DJ Ötzi wird eine Auswahl seiner bekannten Lieder, darunter „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ und „Sweet Caroline“, aufführen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Après-Ski-Saison statt. Die Talstation der Hauser Kaibling bietet dabei nicht nur die Möglichkeit für Musikgenuss, sondern auch einen Blick auf die alpine Umgebung. Der Event wird vor der Kulisse der AlmArenA durchgeführt.