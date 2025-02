Zwei Events locken Autofans zurück nach Kärnten

Wie berichtet, kehrt die XS Carnight von 28. Mai bis 1. Juni 2025 zurück an den Wörthersee. Klar, dass das viele Tuningfans zurück nach Kärnten lockt. Diese verabreden sich in den sozialen Medien bereits zu einem inoffiziellen Wörtherseetreffen, dass zur selben Zeit in der Region rund um den Faaker- und Wörthersee stattfinden soll.

Zweites Tuningevent am Faaker See

Angeheizt wird die Zusammenkunft noch durch den Fahrzeug-Tuning-Experten gepfeffert.com®, der von 29. Mai bis 1. Juni 2025 ebenfalls ein Event am Faaker See plant. Es handelt sich um ein markenfreies Treffen, welches am Arneitz-Parkplatz in Faak am See über die Bühne gehen soll. „Wir freuen uns auf Euch alle“, heißt es vonseiten des Unternehmens in den sozialen Medien dazu.