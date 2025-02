Explosion erschüttert Wohnhaus in Gersdorf

In Weiz kam es am 23. Feber zu einer Explosionn in einem Wohnhaus.

Am Sonntagmittag, dem 23. Feber 2025, ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Explosion in einem Wohnhaus in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz. Gegen 11.30 Uhr informierte der 60-jährige Hausbesitzer die Polizei und meldete die Explosion. Er teilte mit, dass er den Brand bereits eigenständig gelöscht habe und es keine Verletzten gebe. Auf Rat seines Versicherungsvertreters verständigte er dennoch die Polizei.

Explosion in Gersdorf an der Feistritz: Wuchtige Detonation beschädigt Haus und Autos

Bei der Explosion in einem Wohnhaus in Gersdorf an der Feistritz wurden durch die Wucht der Detonation sowohl das Fenster als auch die Balkontüre im Obergeschoss herausgerissen. Glassplitter lagen noch mehrere Meter entfernt in der Wiese und drei abgestellte Autos des Hausbesitzers wurden durch die Splitter beschädigt. Zudem wurden sämtliche Schlafzimmertüren im Obergeschoss aus ihren Verankerungen gerissen.

Ursache unklar

Zum Zeitpunkt der Explosion befand sich der Hausbesitzer im Garten, während sein 92-jähriger Vater und dessen Pflegerin im Untergeschoss des Hauses waren. Auch die Schwester des Hausbesitzers, die zu Besuch war, war zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht festgelegt. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion wurden vom Landeskriminalamt Steiermark und einem Bezirksbrandermittler aufgenommen.