Schwer verletzt: 39-Jähriger stürzt 40 Meter ab

Am Vormittag des 23. Februar 2025 ereignete sich ein schwerer Alpinunfall in Eben am Achensee im Bezirk Schwaz. Ein 39-jähriger, erfahrener Bergsportler aus dem Landkreis Miesbach (Deutschland) stieg allein und teilweise mit Schneeschuhen von der Buchau über die Dalfazhütte zum Dalfazkamm auf. Gegen 12 Uhr stürzte er aus bisher unbekannter Ursache in einer Steilrinne auf der Nordwestseite des Dalfazkamms etwa 40 Meter ab.

Wanderer leisten Hilfe und alarmieren Rettungskräfte

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen an Kopf, Hand und Hüfte zu. Trotz seiner Verletzungen gelang es ihm, selbständig wieder zum Grat des Dalfazkamms aufzusteigen, um Hilfe zu rufen. Gegen 14.17 Uhr wurden Wanderer auf seine Hilferufe aufmerksam, als sie sich am Plateau des Gschöllkopfs aufhielten. Nachdem sie den Standort des Verunglückten lokalisiert hatten, setzten sie einen Notruf ab.

Rettung und Erstversorgung vor Ort

Ein Rettungshubschrauber (NAH „HELI 4“) nahm einen Bergretter der Ortsstelle Maurach zur Suche auf. Kurz darauf wurde der 39-Jährige gesichtet, der ansprechbar war, jedoch kein Mobiltelefon bei sich hatte. Nach seiner Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in den Schockraum der Klinik Innsbruck geflogen.