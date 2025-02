SOS-Kinderdorf zu Besuch beim KAC

Bereits zum fünften Mal in dieser Saison wurde die Aktion „Gemma KAC schaun“ des gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“ durchgeführt. Dank der großartigen Unterstützung der KAC-Fanclubs Stiege 19 und Vikings, sowie des KAC Fanstores konnten erneut zehn junge Gäste aus dem SOS-Kinderdorf Moosburg und Ponfeld am 21. Februar einen Eishockeyabend in der Heidi-Horten-Arena erleben.

KAC siegte im Grunddurchgang

Die Partie hatte alles zu bieten: Spannung, große Emotionen und einen historischen Moment für den EC KAC. Mit einem 2:0-Sieg gegen den HC Pustertal sicherten sich die Rotjacken den ersten Platz im Grunddurchgang. „Ein perfekter Rahmen für die Kinder, die hautnah miterleben konnten, wie die Halle nach dem Schlusspfiff tobte“, so der „Soldaten mit Herz“-Präsident, John Patrick Platzer.

Auktion für guten Zweck

Ebenfalls startet der Verein „Soldaten mit Herz“ nun eine besondere Versteigerung: Die vier exklusiven, von den Kindern getragenen und von der gesamten KAC-Mannschaft signierten Trikots in Herren-Größe XL werden mittels „Stiller Auktion“ versteigert, damit sie jedem Fan passen können. Der Erlös fließt direkt in zukünftige Projekte für Kinder und Jugendliche in Not. Die Gebote starten bei 100 Euro und können per E-Mail an praesident@soldatenmitherz.at abgegeben werden.