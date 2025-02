Sieben Punkte Vorsprung: VSV Unihockey auf Playoff-Kurs

Bereits am Samstag konnte der VSV Unihockey einen wichtigen Sieg verbuchen. Mehr dazu unter: Frühe Tore sichern VSV Sieg in der International Floorball League. Nun folgte der nächste Streich! Am Sonntag konnte die Mannschaft vor heimischen Publikum einen 9:2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Phoenix Fireball einfahren.

Schützenhilfe aus Klagenfurt

Bereits nach dem ersten Drittel fürhte das Team von Headcoach Harald Felsberger mit 3:0. Auch in den folgenden Spielabschnitten ließ der VSV nichts anbrennen und baute die Führung kontinuierlich aus. Dank der Schützenhilfe aus Klagenfurt – wo man gegen die Phoenix Fireballs gewann – konnte sich der VSV mit sieben Punkten Vorsprung in der Tabelle absetzen. Die Playoff-Qualifikation ist jedoch noch nicht gesichert. Die Villacher können sich jedoch mit einem Heimsieg am 8. März gegen Tabellenführer Škofja Loka das Playoff-Ticket sichern.

Playoff in Villach

Übrigens: Das Finalwochenende der International Floorball League findet am 22. und 23. März erstmals in Villach statt. Am Samstag werden die Halbfinals ausgetragen, gefolgt vom großen Finale und dem Spiel um Platz 3 am Sonntag.