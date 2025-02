Brand in Landl: Sauna auf Terrasse steht in Flammen

Am Sonntagnachmittag, dem 23. Februar 2025, geriet in einem Beherbergungsbetrieb in Landl im Bezirk Liezen eine Sauna auf der Terrasse des Gebäudes in Brand. Gegen 16 Uhr wurde eine Polizeistreife über das Brandereignis informiert. Die Sauna, die sich im Obergeschoss des Beherbergungsbetriebs auf einer Terrasse im Außenbereich befindet, stand in Flammen. Als die Polizei eintraf, waren bereits drei Feuerwehren mit rund 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten an der in Vollbrand stehenden Sauna waren bereits in vollem Gange. Ein Bezirksbrandermittler aus dem Bezirk Leoben wurde zur Untersuchung des Brandes hinzugezogen.

Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers

Durch die schnellen und effektiven Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Mooslandl, Kirchenlandl und Großreifling konnte das Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude rechtzeitig verhindert werden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt des Saunaofens den Brand verursacht haben könnte. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, jedoch wurde niemand verletzt.