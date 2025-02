Zwischen Sonne und Regen: Die neue Woche beginnt mit einem Wetter-Mix

Auch am Montag kann es in Österreich vereinzelt wieder regnen.

Wetter am Montag

Auch am Montag kann es in Österreich vereinzelt wieder regnen.

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 21:19 / ©5 Minuten

Zu Beginn der Woche ziehen in Österreich die Restwolken einer Störung nach Südosten ab. Im Grazer Becken und im Südburgenland kann es anfangs auch noch leicht regnen. Im Donauraum kommt die Sonne am Montag eher selten zum Vorschein. Hier bleiben hochnebelartige Wolken hängen.

Sonne setzt sich durch

„Tagsüber setzt sich mit Zwischenhocheinfluss sonniges Wetter durch. Bereits am Nachmittag treffen im Westen dichte Wolken der nächsten Warmfront ein. Weiterhin schwach windig“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 3 bis plus 4 Grad. Im Laufe des Tages gehen sich zwischen 6 und sogar plus 13 Grad aus.