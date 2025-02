Hallo Sonne: So starten die Wiener in die neue Woche

Die Restwolken ziehen am Montag in Wien generell ab. Auch der Hochnebel wird bis Mittag immer wieder durchbrochen. Spätestens am Nachmittag setzt sich in ganz Wien die Sonne durch. „Der Wind weht nur schwach, meist aus Südost“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei um die 0 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 10 Grad.