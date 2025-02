17 Goldmedaillen: Schwimmverein Villach glänzt bei Meisterschaften

Von 22. bis 23. Februar 2025 gingen in der Drautalperle in Spittal an der Drau die Kärntner Hallenmeisterschaften über die Bühne.

Von 22. bis 23. Februar 2025 gingen in der Drautalperle in Spittal an der Drau die Kärntner Hallenmeisterschaften über die Bühne. Mit dabei waren auch 21 Athletinnen und Athleten des Schwimmvereins Villach. Insgesamt nahm das Team rund um Trainer Szabolcs Toth 17 Goldmedaillen entgegen; davon sieben Meistertitel und zehn erste Plätze in den Altersklassen. Zudem gab es sieben Mal Silber und neun Mal Bronze.

Villacher Nachwuchs-Wassersportler zeigten ihr Können

Weiters holten sich die Wassersportler Limits für die Österreichischen Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklasse, die vom 7. bis 9. März 2025 in der Auster Graz ausgetragen werden. „Wir gratulieren herzlich zu den tollen Leistungen und drücken die Daumen für den Einsatz in zwei Wochen in der steirischen Landeshauptstadt“, heißt es vonseiten des Vereins dazu.