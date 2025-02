Kampfkunst pur: „Infinite Fight Night“ kommt nach Graz

Am 15. März 2025 wird die Infinite Fight Night im Congress Graz ausgetragen.

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 21:27 / ©pexels

Am 15. März 2025 findet im Congress Graz die „Infinite Fight Night“ statt. Kämpfer aus verschiedenen Disziplinen treten gegeneinander an, darunter auch Box- und K-1-Kämpfe. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, das Event startet um 18 Uhr. Insgesamt werden 15 Kämpfe ausgetragen, darunter Titelkämpfe in verschiedenen Kategorien.

Internationale Kämpfe bei der „Infinite Fight Night“ in Graz

An diesem Abend messen sich Athleten aus Österreich, Tschechien, der Türkei und Armenien um Titel wie den ISKA Austrian Champion -65 kg und den WKU Europa-Titel. Der Congress Graz ist der Veranstaltungsort für die „Infinite Fight Night“. Mit mehreren Veranstaltungsräumen und einem historischen Saal bietet er die nötige Infrastruktur für dieses Event.

