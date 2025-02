Nach Regen: Steiermark freut sich auf sonnigen Wochenbeginn

In der Steiermark beginnt die Woche überwiegend sonnig.

In der Steiermark beginnt die Woche überwiegend sonnig.

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 21:34 / ©Georg Steinwender

Am Vormittag gibt es im Süden noch stellenweise etwas Regen. „In der westlichen Obersteiermark beginnen Wolken und Nebel jedoch bereits aufzulockern, sodass es später recht sonnig wird. In der Region von Graz bis Bad Radkersburg zeigt sich die Sonne erst am Nachmittag“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind bleibt schwach und es bleibt mild. Die Temperaturen starten bei etwa 1 Grad und erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 13 Grad.