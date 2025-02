Ausblick: Regenschirm am Morgen, Sonnenschein am Nachmittag

Zumindest in Unterkärnten solltet ihr am Montagmorgen noch einen Regenschirm einpacken. „In der Früh kann es noch nass sein“, heißt es aus der Geosphere-Austria-Zentrale in Kärnten. Im Laufe des Vormittages reißt die Wolkendecke dann langsam auf. Von Westen her stellt sich eine Wetterbesserung ein. Sogar die Sonne lässt sich vorübergehend noch einmal blicken. Am Abend erreichen uns dann in Oberkärnten die nächsten Wolken. Mit ihnen kündigt sich ein Wetterumschwung an.