Auto durchstößt Brückengeländer und landet im Bach: Frau schwer verletzt

Ein 40-jähriger Wolfsberger kam am 24. Februar 2025, kurz nach 1 Uhr, mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Preitenegg wegen Straßenglätte ins Schleudern, durchstieß ein Brückengeländer und stürzte in den dortigen Bach. Das Fahrzeug kam am Dach im Bachbett zu liegen.

Frau wurde schwer verletzt

Der Lenker konnte sich selbst sofort aus dem Fahrzeug befreien. Ebenso konnte er den Gurt seiner 39 Jahre alten Frau lösen, die als Beifahrerin mitfuhr und auch sie aus dem Fahrzeug retten. Sie erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde privat in das LKH Wolfsberg gebracht. Am PKW entstand schwerer Sachschaden.