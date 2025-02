Brand-Alarm in der Steiermark: Faschingswagen ging in Flammen auf

Veröffentlicht am 24. Februar 2025, 06:24 / ©Presseteam BFVRA / Konrad

Heute Nacht, Montag 24. Februar 2025, heulten in der Südoststeiermark die Sirenen. Im Bezirk Leibnitz brach gegen 2.30 Uhr ein Feuer aus. Ein Fahrgast eines Taxis hatte im Vorbeifahren ein Feuer wahrgenommen und verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Dieser wiederum alarmierte Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Streife befanden sich mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie das Rote Kreuz bereits am Einsatzort.

Auch das Wirtschaftsgebäude brannte

Ein Faschingswagen brannte in Seibersdorf bei Sankt Veit komplett nieder. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zur Hilfe. Ersten Informationen zufolge hatte auch das angrenzende Wirtschaftsgebäude Feuer gefangen. „Dieses konnte aber gerettet werden“, heißt es von Seiten der Bereichsfeuerwehr Radkersburg in einem Einsatzbericht. Die Flammen beschädigten neben dem Anhänger auch den daran gekoppelten Traktor, ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude sowie ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Kraftfahrzeug. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

©Presseteam BFVRA / Konrad Die Ermittlungen zur Brandursache sind voll im Gange.

Über 50 Einsatzkräfte eilten zur Hilfe

Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehren Pichla bei St. Veit, Hainsdorf-Brunnsee, Lichendorf und Weitersfeld mit insgesamt 50 Mann. Auch die Rettung war mit zwei Einsatzwägen, zahlreichen Sanitätern und einem Notarzt zur Stelle. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Auch die Frage, wer den Traktor samt Anhänger zuvor an den Einsatzort gebracht hat, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2025 um 07:17 Uhr aktualisiert