Hallenstaatsmeisterschaften: Kärntner Athleten holten sich Medaillen

Dieses Wochenende fanden in Linz die Leichtathletik – Hallen – Staatsmeisterschaften statt. Diese Meisterschaften bieten den Nationalen Höhepunkt in der Halle. Auch die Titelkämpfe der U18 Klassen standen auf dem Programm. Mit dabei ein starkes Team des LC Villach, das wieder ausgezeichnete Leistungen ablieferte. Hervorzuheben die Leistung von Jakub Zembaty, der sich Staatsmeisterschafts – Silber sicherte.

Die Villacher

Am ersten Tag lief Stefanie Kurath über 3000 Meter in 10:31,05 Minuten mit Saisonbestleistung auf Platz 7. In der Klasse U18 zeigte Alissa Liebhard abermals stark auf, die U18 Athletin lief in 11:03,48 Minuten mit neuer persönlicher Bestleistung auf Platz 5. Ebenfalls Platz 5 für Sebastian Kofler, der die 15 Hallenrunden in 9:44,01 Am ersten Tag lief Stefanie Kurath über 3000 Meter in 10:31,05 Minuten mit Saisonbestleistung auf Platz 7. In der Klasse U18 zeigte Alissa Liebhard abermals stark auf, die U18 Athletin lief in 11:03,48 Minuten mit neuer persönlicher Bestleistung auf Platz 5. Ebenfalls Platz 5 für Sebastian Kofler, der die 15 Hallenrunden in 9:44,01Am ersten Tag lief Stefanie Kurath über 3000 Meter in 10:31,05 Minuten mit Saisonbestleistung auf Platz 7. In der Klasse U18 zeigte Alissa Liebhard abermals stark auf, die U18 Athletin lief in 11:03,48 Minuten mit neuer persönlicher Bestleistung auf Platz 5. Ebenfalls Platz 5 für Sebastian Kofler, der die 15 Hallenrunden in 9:44,01 Minuten absolvierte. Über 200 Meter lief Jakub Zembaty auf den ausgezeichneten 8. Platz, ebenfalls mit einer neuen persönlichen Bestleistung in 22,44 Sekunden. Auf die Bronzemedaille fehlten ihm lediglich 3/10s. Im abschließenden 800 Meter Lauf der Klasse U18 überraschte Valentin Liebhard in einem taktisch geführten Rennen mit einer Zeit von 2:05,90 Minuten. Der Mittelstreckler holte sich trotz Trainingsrückstand durch eine hartnäckige Verletzung, den Österreichischen Vizemeistertitel als Wettkampf Comeback. Auch der zweite Wettkampftag startete fantastisch. Jakub Zembaty überraschte über 400 Meter mit einer Zeit von 48,91s und einer neuen persönlichen Bestleistung. Fabian Graßl belegte über dieselbe Distanz Platz 13. Einen ausgezeichneten sechsten Platz gab es für Sebastian Kofler über 1500 Meter. Er lief mit 4:17,09 Minuten zu einer neuen persönlichen Bestleistung. Im abschließenden 4x200m Staffelbewerb belegte das junge Team mit Graßl, Liebhard, Mayer und Zembaty in 1:36,07 Minuten Platz 8.

©KK | Die Villacher… ©Wolfgang Amri | …Athleten… ©KK | …gaben in Linz alles.

LAC Klagenfurt

Bei Hallenstaatsmeisterschaften überraschte Marlen Staudacher (LAC-Klagenfurt). Die U20-Athletin stellte im 3000-Meter-Bahngehen eine persönliche Bestleistung auf und holte sich in der allgemeinen Klasse mit 17:18,42 Minuten den guten fünften Rang! Ebenfalls ein fünfter Rang und Saisonbestleistung mit gesprungenen 7,07 Meter war die Ausbeute von Federico Kucher im Weitsprung. Gleich über zwei persönliche Bestleistungen durfte sich Lorena Miklau freuen: 60 Meter (7,95s) und 60 Meter Hürden (9,05s).

©Wolfgang Amri Auch Athleten des LAC Klagenfurt waren in Linz vertreten.

Allgemeine Übersicht der Staatsmeisterschaft

Vasily Klimov (KLC) sicherte sich am ersten Wettkampftag den Staatsmeistertitel über 60m vor seinem Landsmann Stephan Pacher (VST LAAS). Nach Gold und Silber für Kärnten durch die oben erwähnten, holte sich, ebenfalls an Tag 1, Fabio Fister (DSG Maria Elend) über 800m in 1:55,32min Bronze. Medaille Nummer vier holte am zweiten Wettkampftag Jakub Zembaty(LC Villach). Er lief über 400m in 48,91 Sekunden zu Staatsmeisterschafts Silber.

Weitere Platzierungen unter den Top 6: Mit 3:58,36min erreichte Fabio Fister (DSG Maria Elend) über 1500m Platz 5. Ebenfalls fünfter wurde Federico Kucher (LAC Klagenfurt), der mit 7,07m Saisonbestleistung erzielte. Auf die erhoffte Medaille fehlten ihm lediglich 15cm. Marlen Staudacher (LAC Klagenfurt) belegte über 3000m Bahngehen, mit 17:18,42min und neuer persönlicher Bestleistung, auch den fünften Platz

Vizemeistertitel für Valentin Liebhard

Auch die U18 Athleten kämpften im Zuge der Staatsmeisterschaften um die Österreichischen Hallenmeisterschaftstitel. Vorne mit dabei Valentin Liebhard (LC Villach), der trotz Trainingsrückstand nach einer hartnäckigen Verletzung, sensationell in 21:05,90 Minuten über 800 Meter den Österreichischen Vizemeistertitel holte und damit sein Wettkampf Comeback feiern konnte. Seine Schwester Alissa Liebhard (LC Villach) belegte über 3000 Meter in 11:03,48min, mit neuer persönlicher Bestleistung, Platz 5. Ebenfalls Platz fünf gab es für Vereinskollege Sebastian Kofler mit 9:44,01 Minuten über 3000 Meter. Einen sechsten Platz holte er über 1500 Meter in 4:17,09 Minuten.