Kostenlose Beratungen und Psychotherapien: WIFF will sich vorstellen

Die WIFF Frauen- und Familienberatungsstelle und Träger der Plattform gegen Gewalt, sowie im Rahmen des Projektes StoP – Stadt ohne Partnergewalt veranstaltet am Freitag, 7. März 2025 in der Zeit von 9 bis 12 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ unter dem Motto „Frauenhände schaffen“, anlässlich des internationalen Frauentages, in unseren Räumlichkeiten am Herzog-Bernhard-Platz 13, 2. Stock in Völkermarkt. „Wir werden bei einem kleinen Imbiss, Infomaterial, sowie Gespräche und die Möglichkeit des Austausches anbieten“, heißt es seitens des Teams.

Wichtige Anlaufstelle

„Wir möchten Mädchen und Frauen zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ermutigen. Ich würde mir für uns Frauen auch wünschen, mehr Solidarität und Gemeinschaft zu leben, denn aus einem ICH ein WIR zu machen gibt Mut und stärkt uns in unserem täglichen Handeln. Wir sehen Einsamkeit und Isolation schwächt Frauen und Familien und bringt seelische Störungen und Lebenskrisen mit sich“, sagt Christiane Planteu-Sienčnik, fachliche und organisatorische Leitung der WIFF Frauen- und Familienberatung. Die Beratungsstelle hat sich im Laufe der Jahre (existiert seit 1989) zu einer wichtigen und notwendigen Anlaufstelle für Frauen, Familien, Jugendliche und Kinder in unterschiedlichen Lebenssituationen- und krisen für den gesamten Bezirk Völkermarkt entwickelt. Die Beratungen und Psychotherapie sind vertraulich und kostenlos.

Team mit verschiedensten Mitarbeitern

Mit einem Team aus unterschiedlich qualifizierten Mitarbeitern (Klinische- und Gesundheitspsychologen, Pädagogen, Psychotherapeuten, Juristen, und Lebens- und Sozialberater), bietet die WIFF Frauen – und Familienberatungsstelle, als frauenspezifische psychosoziale Einrichtung, Einzel- Familien- Paar- und Gruppenberatungen, sowie Psychotherapie für Menschen in unterschiedlichen Lebenskrisen und Lebenssituationen an.

Zu diesen Themen werdet ihr beraten: in Ehe- und Partnerschaftskrisen

Überforderung durch Mehrfachbelastungen

bei Konflikten in der Familie

in Trennungs- und Scheidungssituationen

in existenziellen Krisen

Probleme am Arbeitsplatz, berufliche Probleme

Erwerbslosigkeit

Vereinsamung und soziale Isolation

die mit gewalttätigen Partner leben oder lebten

die sexuell ausgebeutet wurden

die von Gewalt betroffen sind, sowie andere Probleme und Fragen haben

Frauen*, Mädchen* mit psychischen, psychosomatischen, gesundheitlichen Problemen

bei Fragen rund um die Familienplanung

bei Fragen rund ums Elternsein

Trägerverein der Plattform gegen Gewalt in der Familie für den Frauenbereich(F) in Kärnten

Seit 2014 ist die WIFF Frauen- und Familienberatung(F) auch Trägerverein der Plattform gegen Gewalt in der Familie für den Frauenbereich(F) in Kärnten. Neben den Beratungsangeboten und Sensibilisierungsmaßnahmen (StoP-Stadt ohne Partnergewalt) besteht ein wesentlicher Teil unserer Arbeit aus der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit (F) zu frauen- und gesellschaftspolitischen Themen, mit dem Ziel Themen, wie z.B. Gewalt an Frauen, Frauenarmut, … zu enttabuisieren, aufzuzeigen und sichtbar zu machen. In unterschiedlichen Foren, Gremien und Plena (Frauenforum, Frauenplattform, Netzwerk SÜD, FBI-Treffen, Netzwerktreffen öster. Frauen- und Mädchenberatungsstellen, psychosozialer Stammtisch,…) findet regelmäßiger Austausch statt. „Wir veranstalten auch Elterngruppen und Elternbildungsveranstaltungen zum familien- und erziehungsspezifischen Themen“, hei´ßt es in der Presseaussendung.