Wichtige Punkte gesichert: Sturm Graz fegte Blau-Weiß Linz vom Platz

Am gestrigen Sonntag, 23. Februar 2025, war es so weit. Der SK Sturm Graz traf zu Hause auf den FC Blau-Weiß Linz. Das Ziel war klar: drei Punkte aufs Zählerkonto zu bringen, um die Führung auszubauen.

Beide Treffer in der ersten Halbzeit

Nach der vergangenen Niederlage bei den Kärntner Wölfen, nutzen die „Schwoazn“ die Chance, ihre Führung auszubauen. Ankick war um 14.30 Uhr. Bereits in der 17. Minute brachte Otar Kiteishvili die Grazer mit einem Elfmeter in Führung. Mittelfeldspieler Malick Yalcouyé baute die Führung in der 43. Minute aus. Für die Steirer ging es mit einem 2:0 in die Pause.

Schlusspfiff mit einem 2:1

In der zweiten Halbzeit, kurz vor Schluss, gelang Alem Pasic der Treffer zum 2:1 für Linz. Es war sein bislang erster Bundesligatreffer. Zu einem Ausgleich schafften es die Oberösterreicher allerdings nicht. Nach vier Minuten Nachspielzeit war es besiegelt. Nach kurzem Zittern fegte der SK Sturm Graz die Linzer mit einem 2:1 vom Platz. Die Steirer gewannen eine überlegene Partie vor den Fans zu Hause und heimsten sich drei wichtige Punkte ein.