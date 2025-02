Zwei Bankomaten gesprengt: Ermittlungen in Oberösterreich laufen

Am Montag, dem 24. Februar 2025, kam es in Wels zu einem Vorfall. Man geht von zwei Tätern aus, die vermutlich Beute gemacht haben. Trotz einer Alarmfahndung blieb die Suche zunächst ergebnislos. Die Ermittlungen waren am Montagvormittag noch in vollem Gange. Ein Zusammenhang mit einer versuchten Bankomatsprengung in Pasching in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bestehe nicht, da dort womöglich ein Einzeltäter am Werk war. (APA/red. 24. 2. 2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2025 um 09:17 Uhr aktualisiert